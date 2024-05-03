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الأنباء الكويتية: على صعيد الاتصالات لتكريس التهدئة على الحدود، أشاعت الديبلوماسية الفرنسية أجواء إيجابية لجهة إجراء مفاوضات غير مباشرة بين لبنان وإسرائيل حول الحدود.

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء» إن إسرائيل أبدت خلال الاتصالات مع الفرنسيين والأميركيين استعدادها للقبول بتراجع «حزب الله» 10 كيلومترات عن الحدود بدلا من 20 كيلومترا.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية ان حكومة بنيامين نتنياهو وافقت على العرض الفرنسي بإجراء مفاوضات غير مباشرة في باريس مع لبنان حول ترتيبات الحدود.

في المقابل، أكدت المصادر أن «حزب الله» أبدى كل إيجابية بشأن ورقة التهدئة الفرنسية، وانه سيضع ملاحظاته عليها مع تمسكه بوجود طرف عربي يشارك الفرنسيين والأميركيين برعاية المفاوضات. ويشدد «الحزب» على ان تنفيذ اي اتفاق يكون بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وهذا الأمر الذي نقله الجانب الأميركي إلى حكومة نتنياهو.