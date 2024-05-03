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ملف النازحين السوريين قفز إلى أولوية الأولويات الأمنية والاجتماعية

3
MAY
2024
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الأنباء الكويتية: بعد قفز ملف النازحين السوريين في لبنان إلى أولوية الأولويات الأمنية والاجتماعية (يؤوي لبنان نحو مليوني نازح سوري أي ما يعادل اكثر من ثلث عدد سكان لبنان)، وتنامي شكوى جارة لبنان قبرص من هجرة السوريين غير الشرعية إليها بالقوارب عبر الشواطئ اللبنانية، اكتسبت أمس الزيارة المشتركة لكل من رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس (هي الزيارة الثانية له لبيروت في أقل من شهر) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أهمية كبرى، لاسيما أنها انتهت إلى رزمة مساعدات مالية للبنان على وقع الاستعدادات لعقد المؤتمر الدولي حول النازحين السوريين في بروكسل في 28 من الشهر الجاري، وهو المؤتمر الثامن من نوعه حول الأزمة السورية وتداعياتها على لبنان والمنطقة.

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