ميقاتي يحذّر من تحوّل النازحين لأزمة دولية

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الأنباء الكويتية: قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: «إن الواقع الحالي للنازحين السوريين بات أكبر من قدرة لبنان على التحمل، مع ما يترتب من أعباء تضاعف من أزمة لبنان الاقتصادية والمالية وتهالك بناه التحتية».

ونبه إلى أن «الأخطر من ذلك تصاعد النفور بين النازحين السوريين، وبينهم وبين بعض المجتمع اللبناني المضيف نتيجة الجرائم التي ارتفعت وباتت تهدد أمن لبنان واللبنانيين».

وذكر ميقاتي بتحذيره الدائم أمام الأوروبيين من «أن كرة النار المرتبطة بملف النازحين لن تنحصر تداعياتها في لبنان، بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية»،

وقال إن «أمن لبنان من أمن دول أوروبا والعكس، ولبنان يرفض أن يتحول إلى وطن بديل». ورأى أن «المطلوب كمرحلة اولى الإقرار أوروبيا ودوليا بأن أغلب المناطق السورية باتت آمنة، ما يسهل عملية إعادة النازحين».