عناوين الصحف ليوم الجمعة 3 أيار 2024

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الأخبار: مفاوضات غزة: ساعات العضّ على الأصابع

تفاصيل اقتراح بريطانيا لإقامة الأبراج جنوباً





نداء الوطن: ردّ ميقاتي "يا ريت"... لكنه اعترف بـ"الانقسام الأوروبي" حول العودة

"رشوة" المليار: حماية قبرص وإبقاء النازحين



اللواء: ثمن بخس للبنان لبقاء النازحين ومنع تهريبهم إلى أوروبا

ميقاتي: ليست رشوة ولسنا حرس حدود.. ومتابعة ميدانية لمفاوضات الهدنة في غزَّة



البناء: المقاومة للوسطاء: الصفقة لا تنص على إنهاء الحرب بل للتفاوض على إنهائها نتنياهو يربط التخلي عن الحرب بتسليم سلاح غزة وإدارتها والمعابر وترحيل قادتها المقاومة العراقية تضرب في بئر السبع.. والبحرانية تستهدف أم الرشراش (إيلات)



النهار: "رشوة" أوروبية أم مقاربة جديدة للنازحين؟

الجمهورية: لبنان يجيب باريس خلال ساعات

دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع

l'orient le jour: Le plan arabe en quatre étapes pour l’après-guerre à Gaza



عناوين بعض الصحف العربية

الشرق الأوسط السعودية: بن غفير يدعو لإقالة غالانت بعد تعيينات جديدة في هيئة الأركان الإسرائيلية





الأنباء الكويتية: «حزب الله» أبدى إيجابية بشأن ورقة التهدئة الفرنسية ويتمسك بوجود طرف عربي في المفاوضات

مليار يورو أوروبية للبنان وميقاتي يحذّر من تحوّل النازحين لأزمة دولية