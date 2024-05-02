حملة لقاحات في مبنى بلدية كامد اللوز بدءا من يوم غد

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تقوم فرق من الصليب الاحمر اللبناني ، بتوصيات من محافظ البقاع القاضي كمال ابو جوده ووزارة الصحة العامة وبالتنسيق مع بلدية كامد اللوز , بحملة اللقاحات التالية : صفيرة B - شلل عضلي IPV - شلل فموي OPV - خماسي PENTA - لقاح المكورات الرؤوية PCV13 -الحصبة Measles - حصبة/ ابو كعب / حصبة المانية MMR - ثلاثي DPT - ثنائي صغار DT - ثلاثي dt - روتا Rota، بالاضافة الى حلقات توعية على النظافة - الامراض المعدية والتعقيم. وستستمر حملة اللقاحات 14 يوما ابتداء من يوم غد 3 أيار 2024 عند الساعة العاشرة صباحا في مبنى بلدية كامد اللوز.

كما وسيتم توزيع الكلور على العائلات الموجودة في المنطقة وعلى المخيمات . وستكون حلقات التوعية مقسّمة على اللبنانيين وعلى مخيمات النازحين السوريين .