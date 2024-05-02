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الأبيض تبلغ من مفوضية اللاجئين تقليص التغطية الصحية للنازحين السوريين: على المجتمع الدولي تنفيذ وعوده وتأمين عودتهم

2
MAY
2024
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إستقبل وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض وفدًا من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين برئاسة ممثل المفوضية في لبنان ايفو فرايسن Ivo Freijsen الذي أبلغه عن تقليص حاد في ميزانية المفوضية بما فيها الميزانية المخصصة للصحة تحت وطأة الأزمات العالمية المتتالية في السنوات الأخيرة.

وبموجب ذلك، ستتدنى سقوف التغطية الصحية للنازحين السوريين المسجلين على لوائح المفوضية إلى النصف.

وقد أبدى الوزير الأبيض "أسفه لهذا القرار الذي يأتي في توقيت صعب نظرًا للمرحلة المالية الدقيقة التي يمر فيها لبنان، الأمر الذي سينعكس سلبًا على إمكانية حصول النازحين السوريين على الخدمات وتاليًا على المؤشرات الصحية".

واستغرب "تخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته الانسانية حيث كانت نسبة تحمل لبنان عبء النزوح، منذ بدء أحداث سوريا، أكبر بكثير من المجتمع الدولي، ويطلب منه اليوم تقديم المزيد رغم انه ينوء تحت اعباء أزمة مالية غير مسبوقة".

وشدد على "ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته وتنفيذ وعوده والاتفاقيات الدولية ذات الصلة"، لافتًا إلى "أولوية إيجاد حل جذري لأزمة النازحين بتأمين عودتهم الكريمة إلى بلدهم".

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