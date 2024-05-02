عواد: الحلّ لا يكون بهبة مليار دولار بل بتنظيم وتحفيز العودة الى المناطق الآمنة في ‎سوريا

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اكد عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر ربيع عواد عبر منصة X ان

أزمة النزوح السوري لم تكلف لبنان مليار دولار فقط، بل كلفته أكثر من ٤٥ مليار.

بالإضافة الى أزمات إقتصادية وإجتماعية وأمنية، ترافقت مع تهديد للهوية اللبنانية.

الحلّ لا يكون بهبة مليار دولار، بل بتنظيم وتحفيز العودة الى المناطق الآمنة في ‎سوريا.

‎#لبنان لن يكون خفر سواحل لدى باقي الدول، ولم يعد بإمكانه تحمل بقاء النازحين السوريين فيه.

على الحكومة والأجهزة الأمنية أن تعمل على ضبط الحدود البرية بنفس الطريقة التي يتم فيها ضبط الحدود البحرية.