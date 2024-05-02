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بيان عن زيارة رئيسة المفوضية الاوروبية الى بيروت.. ماذا جاء فيه؟

2
MAY
2024
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وزعت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان بيانا عن زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين لبيروت، جاء فيه:

"ناقشت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين خلال زيارتها لبيروت اليوم، برفقة رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس، التحديات المحلية والإقليمية الكبيرة التي يواجهها لبنان، وأفضل السبل التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يدعم بها البلاد وشعبه.

وأعلنت أنَّ الاتحاد الأوروبي سيقدِّم حزمة مساعدات مالية للبنان بقيمة مليار يورو للفترة الممتدة من السنة الجارية وحتى عام 2027.

وسيعزِّز هذا الدعم المستمر من الاتحاد الأوروبي الخدمات الأساسية مثل التعليم والحماية الاجتماعية والصحة للشعب اللبناني. كما أنَّه سيواكب الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمصرفية الملحة. علاوةً على ذلك، سيجري تقديم الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى على شكل معدات وتدريب لإدارة الحدود ومكافحة التهريب.

وقالت الرئيسة فونديرلاين إنّ "زيارتي اليوم شهادة قوية على دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للبنان وشعبه. وكانت هذه أيضاً الرسالة الواضحة للقادة الأوروبيين في قمتنا الأخيرة، وهم ملتزمون بتقديم دعم مالي كبير للبلاد في ضوء التحديات الكبيرة التي تواجهها". وأضافت أنَّ "مبلغ مليار يورو حتى عام 2027 سيوفر المساعدات التي يحتاجها الشعب اللبناني بشدة ويساهم في أمنه واستقراره".

 الخلفية

تأتي زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين للبنان في أعقاب الاجتماع الخاص للمجلس الأوروبي في 17 نيسان الماضي و18 منه، حيث أكَّد المجلس عزم الاتحاد الأوروبي على دعم الأشخاص الأكثر ضعفاً في لبنان، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون داخلياً والمجتمعات المضيفة، فضلاً عن تعزيز الدعم المقدم إلى القوات المسلحة اللبنانية، ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم.كما أكَّد المجلس الأوروبي مجدداً على ضرورة تهيئة الظروف الملائمة لعودة آمنة وطوعية وكريمة للاجئين السوريين، على النحو الذي حدَّدته المفوضية.

وسيركز دعم الاتحاد الأوروبي على:

  • دعم الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والمياه للفئات الأكثر ضعفاً في لبنان، بمن فيهم اللاجئون والمهجرون داخلياً والمجتمعات المضيفة؛
  •   المساعدة في الإصلاحات المحلية الملحة، لاسيما الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، بما في ذلك في القطاع المصرفي، مما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وبيئة الأعمال؛
  • دعم إدارة الحدود والهجرة، بما في ذلك مكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم، وتعزيز الدعم المقدم إلى الجيش اللبناني.

منذ عام 2011، بلغ دعم الاتحاد الأوروبي للبنان أكثر من 3 مليارات يورو، بما في ذلك 2.6 مليار يورو لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في لبنان".

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