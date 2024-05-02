البستاني: لخطة سريعة في معالجة ملف النازحين والحد من مخاطره على الوطن

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حذّر رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النائب الدكتور فريد البستاني من "مخاطر بقاء ملف النزوح السوري في لبنان وتداعياته المقلقة دون المعالجة السريعة والمطلوبة، بعدما فاق الاحتمال الخطوط الحمراء ومبعثاً لمخاطر كبرى ووجودية".

وتوجه في بيان الى "المسؤولين، لضرورة إعتماد مقاربة واضحة وصياغة موقف وطني موّحد، بعيدا من تقاذف المسؤوليات السياسية، التي ان صحّت المعلومات حول تنامي الاعداد للاطفال مثلا لدرجة موازاتها تقريبا بعدد الاطفال اللبنانيين، انما يُعد هذا مؤشراً بالغ الخطورة بالنسبة لمستقبل الوطن، وتحديا أمنيا داهما وتبعات العبء الاقتصادي. مما يستدعي خطة استثنائية تُقنع المجتمع الدولي للمساعدة الجدية عبر خطة واقعية لاعادة النازحين الى بلادهم، وخصوصاً بعد انتفاء الذريعة الأمنية في الكثير من مناطق النزوح وعدم ترك الوطن لقدره".

واعتبر ان "مصير البلد بات على المحك، ومن غير المقبول اطلاقا عدم اتخاذ القرار السياسي المناسب، بخاصة قبل انعقاد المؤتمر الدولي بهذا الخصوص، وتحمل النتائج".