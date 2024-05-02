إلتهاب الكبد الوبائي.. الإصابات إنتقلت من عكار الى البقاع

أشار البروفيسور جاك مخباط ان مرض اليرقان الوبائي من نوع "أ" هو فيروس ينتقل عبر الطعام والمياه الملوثين من خلال براز الشخص المصاب ويلوث المياه الجوفية والطعام.

مخباط وفي حديث عبر صوت كل لبنان اكد ان الإصابات انتقلت من عكار الى البقاع مذكراً بتوفر اللقاحات لدى وزارة الصحة وانها خففت من الإصابات.

مخباط لفت الى ان العوامل المسببة لتفشي اليرقان عدة وفي مقدمها تدهور الوضع البيئي والبنى التحتية والصرف الصحي الى جانب وصول النازحين السوريين غير الملقحين واقامتهم في أماكن لا تستوفي الشروط الصحية الكافية.

وعن وسائل الوقاية قال مخباط ان المطلوب التشدد في تعقيم الخضار وسائر المأكولات والتأكد من مصادر مياه الشرب، وكشف ان اللقاح يحمي الكبار كما الصغار، معتبراً ان اللقاحات وحدها ليست كافية وداعياً الى إيجاد حلول جذرية لمشكلة الصرف الصحي والتلوث على كل الأراضي اللبنانية.