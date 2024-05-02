النزوح على طاولة القمة الثلاثية في بيروت...

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لا جديد يُذكَر في المشهد السياسي اللبناني، وحده التوتر الحدودي يرخي بثقله على مختلف الإستحقاقات التي باتت معلّقة إلى حين نضوج التسوية وانتهاء الحرب في غزة أولاً.

في هذه الأثناء، واصل وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورنيه جولته في المنطقة، وحطّ في القاهرة في زيارة لم تكن محددة مسبقاً، وعلى جدول أعماله الطرح الفرنسي للتهدئة في المنطقة ومن ضمنها لبنان.

سيجورنيه كان أودع أفكاره في بيروت، وأشارت المعلومات إلى أن الورقة الفرنسية وما تضمنته من أفكار قد وصلت إلى المعنيين وتحديداً حزب الله الذي سُجّلت له تصريحات عالية السقف في اليومين الماضيين.

وفي هذا السياق، نقلت مصادر سياسية مطلعة عبر "الأنباء" الالكترونية أن "الحزب" غير معني بأي ورقة لا تتضمن موافقة إسرائيل على وقف كامل وشامل لإطلاق النار في غزة ووقف اعتداءاتها بشكل نهائي على جنوب لبنان، وإلا ستبقى المواجهات مستمرة بين الحزب واسرائيل إلى حين قبول الأخيرة بوقف إطلاق النار ووقف عملياتها العدوانية في غزة وفي جنوب لبنان.

على صعيد آخر، يحضر ملف النازحين السوريين اليوم بقوة على طاولة البحث، حيث ستُعقد قمة ثلاثية في السراي الحكومي تجمع الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وتكتسب هذه الزيارة أهمية قصوى على خط معالجة أزمة النزوح السوري، وعشية مؤتمر بروكسل في أواخر شهر أيار الجاري.

الإستحقاقات اللبنانية في غاية الاهمية إلا أن المؤسف وضعها كلها في ثلاجة الانتظار إلى حين نضوج التسوية الاقليمية وانتهاء الحرب، وإلى ذلك الحين ستبقى المراوحة سيدة الموقف على خط معظم المحطات المفصلية.

الأسرار

لوحظ مشاركة شخصية دبلوماسية سابقة في بيروت في عداد وفد رسمي رفيع لبلادها بعدما كان لها بصمة مهمة في الملف اللبناني.

المواقف التصعيدية قد لا تعني دائماً الإتجاه نحو الأسوأ وربما تؤشر إلى مرحلة ما قبل التفاوض.