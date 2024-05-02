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وقف النار وفصل المسارين بين لبنان وغزة غير قابل للنقاش

2
MAY
2024
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الأنباء الكويتية: فيما المساعي لإنجاز اتفاق في غزة على قدم وساق، يدرس الجانب اللبناني الورقة الفرنسية التي تسلمها خلال الساعات الماضية حول التهدئة على الحدود، بعدما أيقن الجميع أن وقف النار وفصل المسارين بين لبنان وغزة غير قابل للنقاش من قبل «حزب الله».

 

وفي هذا الإطار، قالت مصادر لـ «الأنباء» ان الرئيس نبيه بري كلف النائب علي حسن خليل أن يتولى مع المسؤول في «حزب الله» حسين الخليل دراسة مشتركة للورقة الفرنسية، وان هناك أجواء إيجابية في النظرة إليها وتلقى قبولا، «لكن التنفيذ بعدما تهدأ المدافع».

 

والخطة الفرنسية تبقي منطقة مزارع شبعا التي هي موضع نزاع منذ التحرير عام 2000 معلقة، وتهدف إلى تطوير القرار 1701، وإدخال تعديلات على الوضع الميداني القائم حاليا، بما يشبه التفاهم الذي حصل عام 1996 في انتظار الوصول إلى الحل النهائي.

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