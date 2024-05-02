الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري: سورية ترحّب بمن سيعود وجاهزة لاستقبال النازحين

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الوطن السورية: أكد الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني السوري نصري خوري على جاهزية سورية لاستقبالهم خلافاً لما يتردد وأنها اتخذت كل الخطوات الممكنة لذلك، أعرب المطارنة الموارنة في لبنان عن رفضهم رغبة بعض المراجع الدولية في إبقاء النازحين السوريِّين في الأراضي اللبنانية، على حين عزت المنظمة الدولية للهجرة سبب مغادرة هؤلاء النازحين للبنان بوتيرة أعلى نحو قبرص بحراً، إلى تقليص الجهات المانحة مساعداتها.

وفي حديث صحفي أمس، أشار خوري، إلى أن «لقاءه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (أول من أمس)، تناول كل الأمور المشتركة بين لبنان وسورية عموماً، وأنه جرى نقاش عام وعرض لبعض الأفكار حول عودة النازحين.



وقال خوري: إننا «ننتظر ما سيحققه لبنان من نتائج مع دول الاتحاد الأوروبي لتسهيل عودة النازحين السوريين، والخطوات المطلوبة منها ولا تقوم بها كدعمهم في بلدهم، في حين سورية اتخذت كل الخطوات الممكنة، وهي ترحّب بمن سيعود وجاهزة لاستقبالهم خلافاً لما يتردّد، لكن يبدو أن المشكلة عند الطرف الأوروبي والأميركي غير الراغب في عودتهم».



ورداً على سؤال حول العامل الاقتصادي الذي يؤخّر عودة النازحين؟ أكد خوري أن الوضع الاقتصادي في سورية صعب نتيجة الحصار والعقوبات الغربية المفروضة على الدولة والشعب وليس لأي سبب آخر، وعندما يرفع الحصار والعقوبات يتغيّر الوضع بالتأكيد.



وعن موضوع ضبط الحدود لمنع تسلل النازحين، اعتبر خوري أن «المطلوب إجراءات من طرف لبنان وسورية، لكن إمكانات البلدين محدودة لضبط الحدود الواسعة.



وعمّا إذا كان هناك تحضير لزيارة أي وزير أو مسؤول لبناني لسورية قريباً، قال خوري: «حتى الآن لا شيء قريباً».