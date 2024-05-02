مسؤول مصري: نتوقع تسلم رد «حماس» على الصفقة «خلال ساعات»

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الشرق الأوسط السعودية: أفادت شبكة «إيه. بي. سي نيوز» الإخبارية الأميركية، اليوم (الأربعاء)، نقلاً عن مسؤول مصري بأنه من المتوقع أن تسلم حركة «حماس» ردها على الصفقة المقترحة مع إسرائيل «خلال ساعات»، وفق ما أوردته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضاف المسؤول المصري أن «الأجواء إيجابية» في المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين بين «حماس» وإسرائيل، حسبما أوردت الشبكة.

وأردف: «المفاوضات مستمرة مع جميع الأطراف من أجل حل عدد من المشكلات العالقة».

وقال القيادي في «حماس» يوسف حمدان، في وقت سابق اليوم، إن العرض الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين يقترب من موقف الحركة وشروطها، لكنه لا يزال يتضمن «بنوداً ملغمة قد تؤدي لتفجير الاتفاق عند التنفيذ».