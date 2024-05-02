رئيس الأركان "الإسرائيلي": نستعد لهجوم في الشمال

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الشرق الأوسط السعودية: قال هرتسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أمس الأربعاء، إن العملية الهجومية في قطاع غزة «ستستمر بقوة» وإن إسرائيل «تستعد لهجوم في الشمال»، وفق «رويترز».

ولم يخض هاليفي، قائد القوات المسلحة، في مزيد من التفاصيل في تعليقاته التي أدلى بها خلال إجراء جولة وتقييم للأوضاع على الحدود اللبنانية.

ونقلت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» في وقت سابق اليوم عن مسؤول إسرائيلي القول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأنه لن يقبل طلب حركة حماس الفلسطينية المتمثل في إنهاء الحرب في غزة ضمن اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين.

وذكرت الصحيفة أنها علمت من مكتب نتنياهو أن رئيس الوزراء تعهد أيضا بغزو مدينة رفح الفلسطينية، ونقلت عن المكتب القول إن «عملية رفح لا تتوقف على أي شيء.. رئيس الوزراء نتنياهو أوضح ذلك للوزير بلينكن».