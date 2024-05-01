ناجي حايك: لمست توجّها لدى اوروبا بتغيير سياستها حيال إبقاء النازحين السوريين في لبنان

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رأى نائب رئيس «التيّار الوطني الحرّ» للشؤون الخارجية ناجي حايك أن ايران وحزب الله لا يريدان توسيع الحرب اما نتنياهو فهو يرغب بالحرب اعتقادا منه بأنه يستطيع تدمير كل شيء، وقال: نحن ضد ترابط الجبهات لكن هذا لا يعني أننا مع إسرائيل وهذا لا يعني أن نكون مع من يعتدي على لبنان ونحن مع كل لبناني ضد أي غريب.

وأشار حايك في حديث إلى تلفزيون لبنان ضبن برنامج "مع وليد عبود" إلى أن الرئيس بري هو الرئاسة الثانية، ونحن نتعاطى معه على هذا الأساس، وأضاف: نحن نتعاطى مع الرئيس بري بكل إيجابيّة "وقبل الدكتور جعجع منشوفو مهضوم".

وأكد أن التيار يعترض على ترشيح العماد جوزيف عون لأنّ دونه عقبات كبرى من بينها التعديل الدستوري.

وكشف حايك أنّه يلمس توجهاً أوروبياً بتغيير سياستها حيال إبقاء النازحين السوريين في لبنان. وتابع: الذين كانوا يطبّلون في الساحات "النازحين جوّا جوّا وعون وباسيل برّا برّا بدّن شمط دينة".

وفي موضوع استخراج الغاز اعتبر حايك أن كلام "توتال" عن الغاز في البلوكين 4 و9 ليس أكثر من سراب، ولا يُراد لنا سحب الغاز إلاّ ضمن حلّ شامل.

ولفت إلى أن الوضع الداخلي لـ "التيار الوطني الحرّ" مستقرّ، وهو ملك لـ "التيار الوطني الحرّ" وحده.