النزوح بين التيار والقوات.. عاليه نموذجاً!

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توقفت أوساط سياسية عند نشاط مجلس قضاء عاليه في التيار الوطني حر في مسألة النازحين السورين، فلفتت إلى المتابعة الحثيثة وتجاوب البلديات من كل الاتجاهات مع الفريق الذي يقوده النائب سيزار ابي خليل وحفاوة الاستقبال الذي لاقاه في مختلف البلديات، بينما تجهد القوات اللبنانية عبر نائبها بنشاط استلحاقي لا يؤخذ على محمل الجد من البلديات والأهالي.

وأشارت الأوساط إلى أن هذا الواقع ناتج من أن الرأي العام بات على بيّنة من دقائق ملف النازحين، ويميّز تماما بين من كان هذا الملف أساسا في برنامجه السياسي وفق صدارة أولوياته انطلاقا من خطورته الكيانية، وبين من تأخّر ١٣ سنة عن تحمّل مسؤولياته وكان منخرطا في مشروع مشبوه، ويحاول راهنا في الميل الأخير استلحاق ما فاته وإخفاء ما سُجّل عليه من عيوب.