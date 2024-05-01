فرص عمل لأكثر من 300 لبناني.. هذا ما كشفه وزير الإعلام

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كتب وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري عبر منصة "اكس": "كلّ التحايا والتقدير لرجل الأعمال الإماراتي الصديق خلف الحبتور على مبادرته الجديدة حيال لبنان، والتي تتمثّل بافتتاح قناة تلفزيونيّة من شأنها أن ترسّخ أكثر صورة بيروت كمدينة إعلاميّة، وأن تؤمّن فرص عمل لأكثر من 300 إعلامي وعامل في مجال الإعلام.

وقد تمّ التواصل مع السيّد الحبتور، كما حضر فريق عمله إلى وزارة الإعلام لوضعي في تفاصيل المشروع، وأبلغته أنّ الحكومة اللبنانيّة ووزارة الإعلام على استعداد لتقديم كلّ التسهيلات التي قد يحتاجها".