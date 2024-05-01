بالفيديو - المطران خير الله في جنازة الزميلة ريتا شاهين: حملتْ رسالتي العائلة والإعلام وضَحّت في سبيل الخدمة

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ودعت "الوكالة الوطنية للاعلام" والجسم الاعلامي في لبنان ووزارة الطاقة والمياه والتيار الوطني الحر وبلدة تولا البترونية الزميلة ريتا شاهين. في مأتم رسمي وشعبي حاشد، وترأس الصلاة لراحة نفسها راعي أبرشية البترون المارونية المطران منير خيرالله، في كنيسة مار ضومط في تولا، بمشاركة النائب العام المونسنيور بيار طانيوس ولفيف من الكهنة.

وحضر الجناز رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، وزيرا الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض والشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، النائبة ندى البستاني، الوزير السابق بيار رفول، نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزيف القصيفي، نائبا رئيس "التيار" مارتين كتيلي وغسان الخوري، مدراء عامون، رؤساء بلديات ومخاتير وحشد من الاعلاميين ورفاق شاهين في "التيار الوطني الحر"

وألقى المطران خيرالله عظة تناول فيها المسيرة الاعلامية للزميلة شاهين ونشاطها الاجتماعي والانساني وثمن "التزامها برسالتي العائلة والاعلام، فتبنت الاعلام كرسالة لا كمهنة، ما يعني انها التزمت الخدمة والعطاء من دون حساب لا للمصلحة ولا للصحة ولا للوقت، فعملت في سبيل الخدمة الانسانية والاجتماعية والاعلامية والوطنية، ودخلت في قلب كل من عرفها. كانت متميزة بكل ما تقوم به وصاحبة قلب منفتح على الجميع ومحبة لا تضاهى".

وأضاف:" الله دعاها باكرا لتحمل رسالة من السماء الى كل من عرفها والى المسؤولين، رسالة الخدمة المضحية من دون حساب ومن دون مصلحة، فقط مصلحة المجتمع والوطن المطلوبة منا جميعا، فتدعونا في هذه الظروف الكارثية التي نعيشها في لبنان الى الثبات في ايماننا وفي قيمنا والى التمسك بأرضنا وبالقيم الوطنية التي تجمعنا، والتي جعلت من لبنان وطن رسالة منذ البطريرك الياس الحويك مع دولة لبنان الكبير وحتى اليوم مع البابا يوحنا بولس الثاني".

وبعد صلاة رفع البخور ووري جثمان الزميلة شاهين في الثرى في مدافن العائلة، ثم تقبلت العائلة التعازي.

وحضر معزياً النواب طوني فرنجيه، وغياث يزبك وجورج عطالله، الوزير السابق يوسف فنيانوس، النائبان السابقان سامر سعاده وأمل أبو زيد، نجل النائب علي حسن خليل حسن علي خليل، مستشارة وزير الاعلام للشؤون الفرنكوفونية إليسار نداف، وفد من وزارة الاعلام برئاسة المدير العام الدكتور حسان فلحة، ضم مدير "الوكالة الوطنية للإعلام" زياد حرفوش، رئيس قسم المندوبين وسام عبدالله وعدد من الإعلاميين، رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد على رأس وفد من النادي، النائبة السابقة لرئيس "التيار الوطني الحر" مي خريش، نقباء سابقون رؤساء بلديات ومخاتير، ممثلو أحزاب وتيارات، رؤساء جمعيات ومؤسسات ووفود إعلامية.

وتواصل عائلة الزميلة شاهين تقبل التعازي يوم غد الخميس بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسابعة مساء في صالون كاتدرائية مار اسطفان في البترون.