قوى الامن تعمم أوصاف جثّة رجل مجهول الهويّة عُثرعليه غريقًا في الرّوشة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:

" بتاريخ 29/04/2024، وفي محلة الروشة- المنارة/ مرفأ الصيّادين، عثر على جثة لشخص مجهول الهويّة قضى غَرَقًا، وهو في العقد الرّابع من العمر تقريبًا، طوله حوالى /170/ سنتم، متوسط البنية، حنطي البشرة، ذو شعر أسود اللون، ويرتدي سترة لون أسود وأحمر، وقميصًا لون بنفسجي.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".