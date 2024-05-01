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تلفزيون جديد في بيروت...!؟

1
MAY
2024
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كشفت "مجموعة الحبتور" الاماراتية عن المراحل الأولى لإطلاق قناة تلفزيونية جديدة في بيروت، توفر فرص عمل لنحو 300 شخص، وتضم مدينة إنتاج اعلامي على مساحة 100 ألف متر مربع، وذلك في خطوة نوعية تهدف الى "تعزيز المشهد الإعلامي والاقتصادي في لبنان". 

والمشروع، هو الأول من نوعه منذ العام 2010، بعد اغلاق معظم الاستديوهات التي كانت تصور برامج منوعات وألعاب ومسابقات لقنوات إعلامية عربية في بيروت، والاتجاه الى مصر ودبي، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدها لبنان بالتزامن مع الحرب السورية. 

ومن شأن هذه الخطوة، أن تعيد لبيروت دوراً إعلامياً لجهة استضافة قنوات عربية، بعدما اختارت الفضائيات الجديدة بمعظمها القاهرة والدوحة ودبي والرياض ولندن مراكز لها.  

وقالت مجموعة الحبتور، في بيان، إنه من المتوقع أن توفر القناة ومدينة الأستوديوهات الفرص لأكثر من 300 لبناني في مجالات مثل الصحافة، الإنتاج، الفنون وغيرها، مما يعزز البيئة الإعلامية ويُسهم في تحفيز الاقتصاد المحلي. وأكدت المجموعة "اننا ملتزمون بتمكين القوى العاملة المحلية والمساهمة بشكل إيجابي في إحياء اقتصاد لبنان". 

وقال رجل الأعمال الإماراتي، خلف الحبتور، في تغريدة له في منصة "اكس": "اخترنا لبنان بالتحديد دوناً عن غيره من الدول كمقر لقناتنا التلفزيونية الجديدة، بهدف خلق فرص عمل للشعب اللبناني وتشغيل الشباب والشابات، والمساهمة في تعزيز الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأهلنا في لبنان"، مضيفاً: "هذا واجبي تجاه أهلي هناك، حتى إن لم أحقق أرباحاً أو استفادة مالية مجزية". 

وأضاف: "سيقدم مشروعنا الاستثماري الجديد أكثر من 300 فرصة عمل، وعوائد إيجابية على الإقتصاد ومجال الإعلام والإنتاج الفني"، لافتاً الى انه يؤمن "بشدة بالشباب اللبناني المبدع المُحبّ للحياة والإيجابية، وأرغب بدعمهم وعوائلهم وتعزيز المشهد الإعلامي والاقتصادي في لبنان". 
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