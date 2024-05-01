living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

"السونا والصدأ الأصفر"... توضيح من "الزراعة"

1
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صدر عن وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، بيان جاء فيه: "توضح الوزارة كيفية مكافحة آفتي السونا والصدأ الأصفر، وقاربت الموضوع من ناحيتين: المكافحة الجوية بواسطة مبيدات تؤمنها الوزارة ويتم رشّها عبر طوافات الجيش اللبناني سنوياً، وتحت إشراف المهندسين المختصين في وزارة الزراعة اللبنانية. ويهم الوزارة ان تعلن انها بدأت بإعداد مناقصات تلزيم شراء المبيدات الزراعية اللازمة من أجل مكافحة حشرة السونا داخل حقول القمح في محافظتي البقاع وبعلبك - الهرمل ومحافظة عكار، بدءاً من شهر آب 2023 وجرى اطلاقها عبر هيئة الشراء العام، ولكن بالرغم من اعادة اطلاقها اكثر من ثلاث مرات، لم يتقدم أي ملتزم، وبالتالي لن ترسُ على احد وآخرها بشهر نيسان 2024".

وأضاف البيان، "إن الفرق الفنية في وزارة الزراعة بدأت بالكشوفات الميدانية في حقول القمح، في المحافظات الثلاث، بدءاً من أوائل شهر آذار 2024 وحتى تاريخ اصدار البيان، وذلك بالتعاون مع مصلحة الابحاث العلميّة الزراعيّة، حيث كان الواقع على الأرض حسب النتيجة التالية:

يوجد في المتر المربّع 3 حشرات، علماً ان منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة لا تحذر من خطر محتمل ناتج عن تواجد أقل من 5 حشرات في آفة السونا.

 


لا تنصح وزارة الزراعة البدء بعمليات المكافحة قبل تخطي الحد الحرج من الآفة، وذلك حفاظاً على التوازن البيئي".

وختم، "كما أشارت الفرق الفنية المكلفة بالجولات الميدانية الى وجود إصابات داخل بعض الحقول بالصدأ الاصفر، وبناء عليه بدأت الوزارة بتحضير الملفات اللازمة من أجل مكافحة هاتين الآفتين والتوصية بالنوعيات الخاصة بالمبيدات المسجلة والمعتمدة في الوزارة ومسموح استعمالها عالمياً، للبقاء على جهوزية عندما يحين موعد الرش".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   