رسالة من السيد إلى الدول العربية الشقيقة: أتمنّى أن لا يؤخذ بأي كلام مسيء

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كتب النائب جميل السيد عبر حسابه على منصة "اكس":

إلى الدول العربية الشقيقة… أتمنّى أن لا يؤخذ بأي كلام مسيء اليها يصدر عن أيّ لبناني مهما كانت سياسته، الّا ما يمكن ان يصدر مباشرة عن الدولة او عن الفرقاء السياسيين اللبنانيين، ذلك أن وسائل التواصل الاجتماعي على تنوّعها تحفَل بمرتزقة وسافلين ومبتزّين ومسترزقين ومتلوّنين، وهؤلاء لا يجب أن يؤخذ بسفالتهم ولا بإساءاتهم لتعكير العلاقة مع لبنان أو للإضرار باللبنانيين المقيمين في تلك الدول ، ويمكن بكل بساطة لسفراء الدول المعنية بتلك الإساءات الفردية في لبنان أن يحتجوا لدى السلطات اللبنانية لإسكات تلك الأبواق بالطرق القانونية، وحيث توجد نصوص قانونية صارمة تمنع تعكير علاقات لبنان بالدول الشقيقة والصديقة… وختاماً، قد يمكن لأي لبناني إنتقاد سياسة أي دولة عربية على مواقفها في أي صراع ولا سيما حول فلسطين، ولكن توجيه التهجّمات والنعوت والبذاءات الشخصية هو سلوك مرفوض ومُدان… وإلى بعض الأبواق، أصلاً إنتَ مينْ، وشو محلّك من الإعراب كي تتطاول بسفالاتك، حتى ولو صفّق لك على تغريدتك بعض التافهين والمساطيل متلك…