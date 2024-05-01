تعميم أوصاف جثة رجل مجهول الهويّة عُثر عليه غريقاً في الروشة... هل من يعرف عنه شيئًا؟

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أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 29/04/2024، وفي محلة الروشة - المنارة/ مرفأ الصيّادين، عثر على جثة لشخص مجهول الهويّة قضى غَرَقًا، وهو في العقد الرابع من العمر تقريبا، طوله حوالى 170 سنتم، متوسط البنية، حنطي البشرة، ذو شعر أسود اللون، ويرتدي سترة لون أسود وأحمر، وقميصا لون بنفسجي.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت هذه المديرية العامة من ذويه أو مِمّن يعرف عنه شيئًا، الاتّصال بفصيلة الروشة في وحدة شرطة بيروت على الرقم: 771962-01، تمهيدا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللازمة.