إليكم مواعيد الإمتحانات الرسمية للتعليم المهني والتقني

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أعلنت المديرية العامة للتعليم المهني والتقني أنه “استنادًا الى القرار 28/2024 تاريخ 06/02/2024 “تحديد روزنامة الامتحانات الرسمية لشهادات التعليم المهني والتقني والتي ستجرى خلال العام 2024″، وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة المراقبة والامتحانات، حدد تاريخ بدء الامتحانات الرسمية الخطية للعام 2024 – الدورة الأولى وفقًا لما يلي:

– المرحلة الأولى: في التواريخ 24-25-26 حزيران 2024:

* شهادة البكالوريا الفنية كل الاختصاصات

* شهادة الثانوية المهنية (النظام المزدوج)

– المرحلة الثانية: في التواريخ 27-29/حزيران و1 تموز 2024:

* شهادة الامتياز الفني

* شهادة المشرف المهني

– المرحلة الثالثة: في التواريخ 2-3-4 تموز 2024:

* شهادة الاجازة الفنية