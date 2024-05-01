بشأن حريق مطعم PIZZA SECRET.. توضيح لفوج إطفاء بيروت!

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صدر عن فوج إطفاء بيروت البيان التالي: "ورد في بعض المواقع الإخبارية ان مصادر من فوج إطفاء بيروت كشفت أن سبب الحريق الذي حصل أمس في مطعم pizza secret ناتج عن تلحيم مواسير الغاز. يهم فوج إطفاء بيروت أن يلفت النظر أن عمل الفوج هو عمل احترافي يرتكز على العلم والأدلة وليس على التكهنات. لذا تؤكد قيادة الفوج أنه بناء لأمر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود تم تكليف ضابطين خبيرين للبدء بالكشف على موقع الحريق وجمع الألة لتحديد سبب الحادث. وبعد الانتهاء من عملهما، سيقوما بتنظيم تقرير وتسليمه للمرجع المختص".

وتابع: "أي تصريح بإسم الفوج يكون صادرا إما عن قائد الفوج العميد ماهر العجوز أو رئيس شعبة العلاقات العامة النقيب علي نجم. وغير ذلك يكون عارا من الصحة ومغلوطا اقتضى التوضيح".