بشرى للمضمونين في الأسابيع المقبلة؟!

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تقدّم المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في بيان، من العمّال في لبنان وبلادنا العربيّة والعالم بالتهنئة الخاصّة بحلول عيد العمّال العالمي، آملاً أن "يكون هذا العيد منارة لمسار استرجاع حقوقهم وتحسين أوضاعهم، لاسيّما الصحية والاجتماعية منها، وأن تسير بلادنا العربية على مسار التنمية الإجتماعية المستدامة".

وفي هذه المناسبة، وعد المدير العام العمّال اللبنانيين المضمونين أن "يتّخذ كافّة التدابير والإجراءات التي من شأنها عودة الضمان إلى سابق عهده في تقديم رعاية صحيّة تليق بهم وبخاصة على الصعيد الاستشفائي والدوائي حيث تحمل الأسابيع القليلة المقبلة بشرى سعيدة لهم تتمثّل بتغطية استشفائية تتراوح بين ال ٧٠ و ٩٠٪".

وأمل أن "يعود الضمان إلى سابق عهده على الصعد كافّة من تقديمات صحية وتعويضات عائلية وتعويض نهاية الخدمة قبل نهاية هذا العام وذلك بشرط تضافر الجهود وتأمين التمويل اللازم من قبل الدولة اللبنانية وأصحاب العمل".