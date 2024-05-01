المطارنة الموارنة دعوا حكومة تصريف الأعمال إلى "تحمّل مسؤولياتها"

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أسِف المطارنة الموارنة، في بيان بعد اجتماعهم الشهري، لإرجاء الاستحقاقات "بذرائع عدّة، وندعو النواب إلى تحمّل مسؤوليّاتهم والعمل على حماية الديمقراطية".

ولفتوا إلى "أننا نثمّن الجهود الدوليّة لتجنيبنا الحرب، ونرفض الرغبة الدوليّة في إبقاء النازحين السوريين في لبنان"، كما دعوا حكومة تصريف الأعمال إلى "تحمّل مسؤولياتها على صعيد إلزام للبلديات بضبط النزوح السوري كلّ في نطاقها وعدم ترك الأمر عرضة للتجاذبات السياسية والزعماتية".

في سياق آخر، شدد المطارنة على "أننا نستهجن قرارات وزارة التربية لأنّها تساهم في تدهور القطاع التربوي".