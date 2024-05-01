33% من النازحين السوريين

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هو معدل التوظيف بين النازحين السوريين بحسب أرقام الأمم المتحدة. وهذا المعدل كان في 2019 نحو 33%، إلا أنه مع دخول الاقتصاد اللبناني في عمق الأزمة عام 2020، انخفض إلى نحو 26%، ثم عاد إلى الارتفاع في السنتين التاليتين ليعوّض التراجع. في هذا الوقت، كانت معدلات البطالة بين اللبنانيين ترتفع، ما يعني أن ظروف العمل للنازحين السوريين كانت في تحسّن مقابل ظروف العمل لدى اللبنانيين، لأن الوظائف التي خُلقت في فترة ما بعد الأزمة كانت مناسبة أكثر للمهارات الموجودة لدى العمال السوريين، مقارنة مع المهارات الموجودة في القوى العاملة اللبنانية. المسألة لا تتعلق بالمنافسة كما يراد تصويرها، وإنما في أن العمال السوريين متاحون في بعض المجالات أكثر من العمال اللبنانيين