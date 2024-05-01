السيول تغمر منازل ومحال علي النهري البقاعية

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اجتاحت السيول ليل الثلاثاء - الأربعاء بلدة علي النهري البقاعية جراء فيضان نهر البلدة والاقنية الزراعية فيها، حيث غمرت المياه والوحول حي البستان في البلدة، ملحقةً أضرارا مادية بالمنازل وبعض السيارات المركونة في المحلة، و عملت عناصر البلدية وشبان من البلدة على فتح الاقنية لتحرير المياه ومنع تدفقها إلى داخل المنازل حتى ساعات الفجر الأولى.

وحضر على الفور رئيس بلدية علي النهري الدكتور باسم جمعة وأعضاء المجلس البلدي وعدد كبير من أبناء البلدة وفاعلياتها ، كما حضر النائب رامي ابو حمدان وعاين الأضرار التي لحقت بالمنازل، واعدا بمتابعة الموضوع مع المعنيين.

وناشد رئيس البلدية الدكتور باسم جمعة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي ومحافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده ورئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، الإيعاز لمن يلزم لإجراء المقتضى الطارئ لمعاينة الأضرار والخسائر.