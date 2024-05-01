تعيينات بايدن: صديقة لبنان و طرابلس و عمر حرفوش رئيسة الوكالة الأمريكية لشؤون افريقيا

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عيِّن الرئيس جو بايدن السيناتور كارول موسلي براون على رأس الوكالة الأمريكية لشؤون أفريقيا.

وبدوره أكد مجلس الشيوخ الأمريكي هذا الترشيح.

واستلمت السفيرة كارول موسلي براون رئاستها البارحة في واشنطن العاصمة، وأصبحت أول أمرأة رئيسة لمجلس إدارة "المؤسسة الأمريكية للتنمية في أفريقيا" للاستثمار وتعزيز النظام الأساسي لـ " المؤسسة الأمريكية للتنمية الأفريقية، التي لعبت دورًا استراتيجيًا في الدعم ومصاحبة العديد من برامج التنمية التي تم إنجازها للسكان الأفارقة.

ويهدف عمل المؤسسة المدرج في إطار رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تعزيز العلاقات الأمريكية الأفريقية.

كارول موسلي براون صديقة لبنان وتحديداً مدينة طرابلس، حيث زارت صديقها عمر حرفوش منذ سنة ورافقته بنزهة في الاحياء الشعبية هناك لتقييم إمكانية إنهاض إجتماعية في المستقبل. وأقاما معاً مؤتمراً لجمهورية لبنان الثالثة.

وزارت السيناتور الاميركية حرفوش في دارته في باريس قبل أسبوع من استلام مهمتها الجديدة.