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وزارة الصحة تعلن عن 40 حالة إلتهاب الكبد الفيروسي الألفي في هذه المنطقة!

1
MAY
2024
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أعلنت وزارة الصحة العامة في بيان أنه تم ابلاغها بتاريخ 23 نيسان 2024 من قبل بلدية كامد اللوز في قضاء البقاع الغربي عن تفشي حالات التهاب الكبد الفيروسي الالفي. وقد سجلت لتاريخه 40 حالة من قبل المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات. وبناءً عليه، تم اجراء فحص ميداني لنسبة الكلور المتبقي في شبكة مياه الشرب في البلدة ومصادرها. وأظهرت النتيجة عدم وجود النسبة المطلوبة من الكلور المتبقي لمكافحة الجراثيم. وعلى الاثر، تم أخذ عينات من المياه وارسالها الى مختبر المياه في مستشفى ضهر الباشق الحكومي، بانتظار صدور النتائج.

وذكرت المواطنين بان التهاب الكبد الفيروسي الالفي هو مرض ناتج عن فيروس التهاب الكبد الفيروسي الالفي (A). ويتم انتقاله الى الانسان عبر المياه الملوثة او المواد الغذائية الملوثة او الايدي الملوثة، ويمتد معدل فترة الحضانة من 28 الى 30 يومًا بعد العدوى، وتتضمن العوارض الحمى واليرقان الحاد.

ولفتت الى حرصها على تذكير الموطنين بإجراءات الوقاية من التهاب الكبد الفيروسي الالفي وهي: سلامة المياه، كلورة المياه، سلامة الغذاء، وغسل اليدين.

واشارت الوزارة الى انها تتابع الحدث بالتنسيق مع البلدية ووزارة الطاقة والمياه ومصالح المياه من جهة تأمين حسن عمل الكلورة ومضخات الكلورة لتفادي تفشي التهاب الكبد الفيروسي الالفي.

وشددت على انها تواصل بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني تدريب البلديات على مراقبة نسبة الكلور المتبقي من خلال الفحص الميداني.

 

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