فرنسا تنتظر ردّ إسرائيل على مقترح تبريد الحدود اللبنانية

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دعا وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه إسرائيل إلى إعلان موقفها بشأن مقترح قدمه لها بهدف نزع فتيل التوتر بين إسرائيل ولبنان، في الوقت الذي تحاول فيه باريس الاضطلاع بدور وساطة بين الجانبين.

وقال سيجورنيه في مقابلة أجرتها معه رويترز: "أدعو السلطات الإسرائيلية إلى إعلان موقف من الخطط الفرنسية، يمكننا من الانتقال إلى المرحلة التالية".

وفي وقت سابق، قال إنه تم طرح عدد من التعديلات على إسرائيل بعد مشاورات أجريت في لبنان في وقت سابق من الأسبوع.

وقال سيجورنيه قبيل اجتماع مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس في القدس "تربطنا علاقة مع لبنان، لنا 20 ألف مواطن هناك، وكانت حرب عام 2006 مأساوية بشكل خاص بالنسبة لهم".