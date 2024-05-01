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الأنباء الكويتية: الحرب الكبرى بين إسرائيل و«حزب الله» باتت مستبعدة، بفعل الأجواء الإيجابية التي تحيط بهدنة غزة المأمولة. إلا أن حرب الاستنزاف إلى مزيد من الاشتداد، على طريقة «شد الحبال» ورفع سقوف التوتر، تمهيدا للوصول إلى اتفاق.

وإذا كان تبريد الجبهة في غزة سينسحب حكما على تبريد في جبهة جنوب لبنان، فإن التحريك متوقع في الملف الرئاسي اللبناني، مع تشديد على ضرورة الجهوزية الداخلية لمقاربة الاستحقاق، والإفادة من «اللحظة ما» التي طالما تحدث عنها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين، لإنجاز ترتيبات للملفات اللبنانية العالقة.

وكشف مصدر مطلع لـ «الأنباء» عن «اتجاه سريع نحو حل في المنطقة. والمطلوب من الفرقاء في الداخل اللبناني التخلي عن فكرة تفصيل حلول على مقاساتهم، والإدراك انهم لا يملكون ترف الوقت». وتوقع المصدر نزول الفرقاء «سريعا عن الشجرة، بعد تيقنهم باقتراب الحلول».