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الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني- السوري في السرايا واليرزة... وتسهيل عودة النازحين السوريين

1
MAY
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

عشيّة وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فونديرلاين إلى بيروت غدا الخميس 2 أيار الحالي، برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، حضر ملف النزوح السوري في السراي أمس. فاستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني – السوري نصري خوري الذي زار قائد الجيش أيضاً، وعرض معه التطوّرات الراهنة والأوضاع بين البلدين والملفات المشتركة، وسبل تسهيل عودة النازحين السوريين. واستقبل ميقاتي رئيس بعثة لبنان الدائمة لدى الاتحاد الأوروبيّ السفير فادي حاج علي وبحث معه التحضيرات لزيارة رئيسة المفوضيّة الأوروبيّة أورسولا فونديرلاين الى لبنان الخميس.


ورأس رئيس الحكومة اجتماعاً في السراي شارك فيه وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير البيئة ناصر ياسين والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمد المصطفى.

البناء
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