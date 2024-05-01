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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 1 أيار 2024

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الأخبار: «الأخبار» تنشر نصّ العرض الإسرائيلي

المقاومة ترفض اتفاقاً لا يوقف الحرب وينهي الاحتلال
عمال لبنان...أيتام!

 

 



نداء الوطن: بري يعمل على "فصل لبنان عن غزة"... والـ1701 أمام قمّة البحرين
إسرائيل: إنسحاب "الحزب" أو حرب شاملة

 

 

 


البناء: نتنياهو يسقط بالضربة القضائية صفقة بلينكن كرمى لبن غفير: سنواصل الحرب / المقاومة مستعدّة لتجزئة حل شامل يتضمّن شروطها لكن بدونها لا مكان لصفقة / جبهات اليمن ولبنان تضربان بقوة… وغزة ملحمة بطولة… وطلاب العالم ينتفضون /

 

 

 

اللواء: الردّ الإسرائيلي على ورقة سيجورنيه: نقترب من الحرب الشاملة
شرارة الجامعات الأميركية تمتد إلى جامعات لبنان.. ولعنة المصائب الأمنية تحصد 9 أبرياء في مطعم وسط بيروت

 

 

 

 

النهار: "الحزب" يسقط الورقة الفرنسية وإسرائيل تهدد باجتياح

 

 

 

 

الجمهورية: لبنان يجيب باريس خلال ساعات
دوافع الرفض الجنبلاطي لدعوة جعجع

 

 

 


l'orient le jour: Pourquoi la Palestine mobilise une partie de la jeunesse occidentale

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: النائب غسان سكاف لـ «الأنباء»: جعجع غير متحفظ وباسيل منفتح على جميع مرشحي «الخيار الثالث»
استبعاد الحرب الكبرى بين إسرائيل و«الحزب» وتبريد جبهة الجنوب ينعكس إيجاباً على الملف الرئاسي

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو يفصل «اجتياح رفح» عن «الهدنة»
توافق عربي ـــ إسلامي ـــ أوروبي في الرياض على أهمية «حل الدولتين»

 

 

 


الوطن السورية: استقبل وزير الدولة بالخارجية التشيكية والأخير أكد تقديم المساعدات الإنسانية … المقداد: علاقاتنا لها دور في نقل الصورة الحقيقية للآخرين

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