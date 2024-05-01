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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 1 أيار 2024

1
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
قال مصدر فلسطيني يتابع مسار التفاوض في القاهرة إن سقف ما يمكن لقيادة حركة حماس قبوله هو تجزئة تنفيذ الحل الشامل الذي يضمن انهاء الحرب وفك الحصار وانسحاب شامل للاحتلال من قطاع غزة وإطلاق مسار إعادة الإعمار بحيث يمكن توزيع هذه البنود على المراحل المتعددة للاتفاق الذي يمكن لشروط المرحلة الأولى منه أن تكون مطابقة لما تم عرضه في المشروع المطروح للتفاوض، لكن بصفتها مرحلة أولى من مجموعة مراحل متفق عليها كوثيقة واحدة ومضمونة التنفيذ بضمانات الوسطاء.


خفايا

قال مصدر دبلوماسي غربي إن الكلام الذي صدر عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أنهى فرص التوصل الى صفقة تبادل وهدنة وكلام نتنياهو جاء بعد حواره مع وزير أمنه ايتمار بن غفير وتهديده بالخروج من الحكومة إذا تخلّى نتنياهو عن مواصلة الحرب ضد حركة حماس. ومما قاله نتنياهو إن الحرب ستستمرّ حتى القضاء على حماس سواء تمّت صفقة تبادل أم لم تتم. وقال المصدر الدبلوماسي إن حماس كانت محشورة في زاوية الضغوط للقبول فجاء كلام نتنياهو وأزاح عنها عبء مسؤوليّة تخريب فرص الصفقة.

 

 

 

اللواء: أسرار


لغز
للعيد الثاني على التوالي، لا يقبض موظفو القطاع العام رواتبهم، خلافاً لتصريحات وزير المال وبيانات المالية، حتى وصف الأمر «بأنني أسمع جعجعة ولا أرى طحناً!».

 

غمز
طُلب من نائب حالي في تكتل وسطي ألَّا يحضر لقاءً معروفاً بهويته، ولو من موقع المعارضة، والهامش الخاص بالنائب.

 

همس
تردَّد أن معظم مندرجات الورقة الفرنسية حول 1701 مصاغة بالحبر السرّي للوسيط هوكشتاين.

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يتقاضى نواب شماليون مبالغ مالية مقابل خدمات يقدّمونها للمواطنين، منها مثلاً مناقلات معلمين أو تراخيص أو غيرها. إذ يتم تسجيل الأسماء لدى مدراء مكاتب النواب ولدى تأمين «الخدمة» يتم إبلاغ صاحب الشأن أنّ هذه الخدمة قد كلّفت «رشى» وهدايا بقيمة 50 أو 100 دولار، أو أكثر.

 

يشكو أهالي وسكان بلدة الضبيه من غياب المشاريع التنموية، مع العلم أن بلديتها، المنحلة، جمعت أكثر من مليون دولار في العام الماضي.

 

ينتظر وصول وفد من صندوق النقد الدولي إلى بيروت خلال هذا الشهر، وذلك في إشارة إلى استمرار المفاوضات معه.

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