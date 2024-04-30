هيئة قضاء زحلة في "التيار" تستنكر التعاطي الكيدي بعد قرار سحب تفويض لحود: ندعم صرخة المطران ابراهيم ونحذّر من التداعيات

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تستنكر هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر وتشجب القرار المتخذ في جلسة مجلس وزراء حكومة تصريف الاعمال والذي قضى بسحب التفويض المعطى لسعادة مدير عام وزارة الزراعة المهندس الزحلي لويس لحود المشهود له بالكفاءة والمهنية والمثابرة.

كما تستهجن تصرفات وزير الصناعة الذي دأب ومنذ استلامه مهامه الوزارية على التعرض لخيرة أبناء زحلة الشرفاء وهم العاملون عند رب عمل واحد هو لبنان.

إن هيئة قضاء زحلة تدعم المواقف الزحلية المنددة بهذه السلوكيات وفي طليعتها صرخة سيادة المطران ابراهيم ابراهيم، وتناشد معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن الدفاع عن كرامة المدير العام والحفاظ على صلاحيات وزير الزراعة، كما تحذر من ان إستمرار التعاطي الكيدي يؤدي إلى تداعيات خطرة على الدولة والإدارة وسيدفع الزحليين إلى خطوات لمواجهة هذه النوعية من السلوكيات.