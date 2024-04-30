المطران ابراهيم في موقف عالي اللهجة : لوقف التطاول المتمادي على المدراء العامين من ابناء طائفة الروم الملكيين الكاثوليك.

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صدر عن المكتب الاعلامي في ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك البيان التالي :



ناشد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم وزير الزراعة ورئيس مجلس النواب وقف التطاول المتمادي على المدراء العامين من ابناء طائفة الروم الكاثوليك. وجاء في بيان لسيادته:

"طالعتنا حكومة تصريف الاعمال بقرارها الصادر عن جلستها المنعقدة يوم الجمعة ٢٦ نيسان القاضي بالغاء تفويض صلاحيات النبيذ والعرق والمشروبات الروحية التي اناطها القانون رقم ٢١٦ تاريخ ٢٩/٥/٢٠٠ ( انتاج وصنع وبيع واستيراد النبيذ ) بوزير الزراعة الى مدير عام الزراعة المهندس لويس لحود بناء على اقتراح وزير الصناعة . ونعتبر ان هذا القرار المفاجىء فيه الكثير من التطاول المتمادي لوزير الصناعة جورج بوشيكيان على المدراء العامين من ابناء الروم الملكيين الكاثوليك . فبعد الظلم الذي الحقة بمدير عام الصناعة داني جدعون بدأ يتعرض الان لمدير عام وزارة الزراعة لويس لحود ابن سيدة النجاة وابن الكنيسة و ابن زحلة الذي عمل ويعمل بدون كلل ونجح في تسويق النبيذ اللبناني في الاسواق المحلية والخارجية واصبح النبيذ اللبناني ينافس النبيذ في كل انحاء العالم بفضل جهوده ."

اضاف البيان "ان تطبيق المعايير بصورة كيدية وانتقائية لا يؤدي سوى الى المزيد من الاشكاليات ونتساءل في هذا السياق لماذا النبيذ فقط دون سواه ولماذا النبيذ والعرق دون سواهما وليس زيت الزيتون والالبان والاجبان والمخللات والعسل على سبيل المثال وليس الحصر ؟"

وختم البيان " نناشد وزير الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن المعروف باحترامه للقوانين الحفاظ على كرامة المدير العام في وزارة الزراعة لويس لحود والتمسك بالحفاظ على صلاحياته وصلاحيات وزارته لان الصلاحيات يحددها القانون وليس اقتراح وزير الصناعة ونناشد دولة رئيس مجلس النواب وضع حد للقرارات الكيدية التي تتخذ في حكومة تصريف الاعمال وفي ظل شغور موقع رئاسة الجمهورية ."