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مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية اوقف شخصين استأجرا سيارات وزورا مستنداتها وباعاها وضبط أخرى مسروقة

30
APRIL
2024
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: 
"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة طالت سيارات مستأجرة وبيعها بموجب مستندات مزورة.
 
على الأثر، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت عناصر مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية إلى تحديد هوية متورطين بهذه العمليات.
 
بتاريخ 24-4-2024 وفي محلة جونية، وبعد عملية متابعة دقيقة، تمكنت قوة من هذا المكتب من توقيفهما على متن سيارة مستأجرة، وهما: ا. ن. (مواليد عام 1988، لبناني)
وع. ح. (مواليد عام 2001، لبناني).
بالتحقيق معهما، اعترفا باستئجار /10/ سيارات وتزوير مستنداتها وبيعها.
بتفتيش مكان اقامتهما، عثر على العديد من المستندات المزورة عبارة عن الهويات ورخص السوق وشهادات أنقاض لسيارات، فضلا عن لوحات ورخص سير لسيارات قاموا باستئجارها وبيعها.
 كذلك تبين ان الموقوف الأول يوهم ضحاياه بانه ينتمي لإحدى النقابات ويحمل بطاقة انتساب وتعريف مزورتين.
تم ضبط /8/ سيارات مسروقة، وأودع الموقوفان المرجع المعني، بناء على اشارة القضاء المختص".

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