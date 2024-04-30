نصار على خط بكركي - السراي والداخلية والسبب محافظة كسروان جبيل!

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حاملا ملف محافظة كسروان جبيل الذي يعمل عليه منذ حوالى السنة مطالبا باصدار المراسيم التطبيقية ، زار وزير السياحة المهندس وليد نصار، الثلاثاء، رأس الكنيسة المارونية حيث اجتمع مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في بكركي ؛ بحضور النائب السابق نعمة الله ابي نصر ، واضعا اياه باجواء متابعة الملف ووجوب الاسراع باصدار المراسيم التطبيقية لهذه المحافظة.

وبحسب المعلومات ، فقد اكد غبطته لنصار دعمه الكامل لهذه الخطوة وللجهود الني يقوم بها نصار لكي تبصر المراسيم التطبيقية التور .

وكان وزير السياحة قد تابع مع الرئيس ميقاتي تفاصيل الملف واضعا اياه باجواء لقائه البطريرك الراعي.

كما عقد نصار متابعة للملف، اجتماعا مع وزير الداخلية بسام المولوي.