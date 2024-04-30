صحوة القوات تابع ... هذا ما طلبته الجمهورية القوية من ميقاتي في ملف النزوح!

استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي والمدير العام للامن العام بالانابة اللواء الياس البيسري، بعد ظهر اليوم في السرايا، وفدا من كتلة "الجمهورية القوية" .

ضم الوفد النواب: ستريدا جعجع،جوزيف اسحاق، الياس الخوري، نزيه متى، جهاد بقرادوني، رازي الحاج، فادي كرم،غياث يزبك، وغادة ايوب.

بعد الزيارة وزع مكتب النائبة ستريدا جعجع بيانا جاء فيه: "بحث الوفد مع رئيس الحكومة ملف الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، حيث اكد للرئيس ميقاتي ان لبنان بلد عبور وليس ابداً بلد لجوء، كما ان البلديات في المناطق التي ينشط فيها نواب التكتل تقوم بواجباتها في تنظيم هذا الوجود الا ان هذا الامر لوحده غير كاف أبداً، وعلى القوى الأمنية والأمن العام القيام بدوره الأساسي والمركزي في هذه المسألة.

لذلك تمنى الوفد على دولة الرئيس ميقاتي ، إعطاء تعليماته الواضحة لوزيري الداخلية والدفاع ، لكي يتولى كل منهما ضمن صلاحيته متابعة المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والجيش تطبيق القانون على كل اجنبي موجود بشكل غير شرعي على الأراضي اللبنانية"