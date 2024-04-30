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"زيادة الحد الأدنى للأجور"... تعليق من كركي!

30
APRIL
2024
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أكّد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في تصريح، أنّه "اعتبارًا من 2024/4/1، اعتمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي نظام المبالغ المقطوعة، أي تحدد مسبقًا قيمة الفاتورة الإستشفائية وفقا لمدة الإقامة المطلوبة، ويساهم الضمان بنسبة 45 في المئة من قيمتها، أما المضمون فيدفع حوالي ال 55 في المئة". 

وأشار إلى أنّ "زيادة الحد الأدنى الرسمي للأجور إلى 18 مليون ل.ل. سوف ترفد صندوق الضمان بحوالى 2500 - 3000 مليار ليرة ستوظف في فرع ضمان المرض والأمومة وتحديدًا في القطاع الإستشفائي لزيادة مساهمة الصندوق إلى الـ70 في المئة وحتى الـ90 في المئة من قيمة الإستشفاء".

وأعلن كركي أنّ "إدارة الصندوق لن تتوانى عن إعطاء المستشفيات والأطباء حقوقهم، ولكننا نتمنى عليهم في المقابل الإلتزام بالمبالغ المتوافق عليها وكذلك تأمين عناية طبية لائقة بالمضمونين".

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