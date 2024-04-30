انخفاض إضافي بالحرارة غدا مع أمطار غزيرة وتحذير!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل اضافي بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية واحتمال تساقط حبات البرد، مع تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق فترة قبل الظهر، تخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

وجاء في النسرة الاتي:

-الحال العامة: منخفض جوي متوسط الفاعلية متمركز فوق تركيا، يؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يؤدي إلى طقس متقلب وماطر بغزارة أحيانا مع احتمال تساقط حبات البرد يرافقها عواصف رعدية وانخفاض في درجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية بحدود ال 4 درجات على الساحل ويستمر تأثيره حتى فجر يوم الخميس حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر ايار في بيروت بين 18 و 27، في طرابلس بين 17 و 26، وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

تحذير من سوء الرؤية على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب ومن خطر الانزلاق على الطرق بسبب الامطار، ومن خطر تساقط حبات البرد على المزروعات.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم اجمالا مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحيانا وانخفاض في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة، مع احتمال تساقط حبات البرد اعتبارا من الفترة المسائية.

الأربعاء: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل اضافي بسيط في المناطق الجبلية والداخلية، تهطل أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية بخاصة في المناطق الشمالية والداخلية واحتمال تساقط حبات البرد، مع تحذير من احتمال تشكل السيول في هذه المناطق فترة قبل الظهر، تخف حدة الامطار تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر وتنحسر خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا.

الخميس: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة ، تهطل أمطار خفيفة متفرقة صباحا في المناطق الشمالية، يتحسن الطقس ويستقر تدريجيا خلال النهار.

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية مع ضباب محلي على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 20 الى 22 درجة، فوق الجبال من 13 الى 16 درجة، في الداخل من 14 الى 25 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.

-الانقشاع: سيىء إجمالا بسبب الضباب الكثيف.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و 100%

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج الى مائج أحيانا، حرارة سطح الماء: 22 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,52

-ساعة غروب الشمس: 19,19