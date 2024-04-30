موجودات المصارف ترتفع الى 9 تريليونات ليرة..

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جاء في الجمهورية-

أظهرت إحصاءات البنك المركزي ارتفاعاً كبيراً في جميع بنود الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال الشهرين الأوّلين من العام 2024، مقارنةً بأرقام نهاية العام 2023 عند احتسابها بالليرة اللبنانيّة بسبب تغيير سعر الصرف الرسمي ليصبح 89،500 ليرة لبنانيّة للدولار الأميركي الواحد.

بلغ إجمالي الموجودات في المصارف اللبنانية 9،319.36 تريليون ل.ل. في شباط 2024 مقارنةً مع 1،728.74 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2023 و1،725.06 تريليون ل.ل. في نهاية شهر شباط 2023 عندما كان سعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الليرة اللبنانيّة عند 15،000.

أمّا لجهة الموارد الماليّة، فقد وصل مجموع ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) إلى 8،202.25 ترليون ل.ل. مع بلوغ ودائع القطاع الخاصّ المقيم 6،263.94 تريليون ل.ل. وودائع القطاع الخاص غير المقيم الـ 1،875.89 تريليون ل.ل. في حين استقرّت ودائع القطاع العامّ عند 62.42 تريليون ل.ل. وقد نمت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 62.23% (43.76 تريليون ل.ل.) في الشهرين الأوّلين من العام 2024 إلى 114.08 ترليون ل.ل. في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 1.00% (909.80 مليون د.أ.) لتصل إلى 90.37 مليار د.أ. وقد تراجعت الودائع بالعملات الأجنبيّة بمبلغ قدره 293 مليون د.أ. في شهر شباط نتيجة تسديد قروض بالعملات الأجنبيّة بقيمة 133 مليون د.أ. كما ونتيجة السحوبات بالدولار الفريش تحت إطار التعميم رقم 158 والتحاويل المستمرّة من الودائع بالدولار الأميركي إلى الليرة اللبنانيّة تحت إطار التعميم رقم 151.

دولرة الودائع

في هذا السياق، وصلت نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ إلى 99.65% في نهاية شهر شباط 2024 مقارنةً مع 96.62% في نهاية العام 2023 و97.12% في نهاية شهر شباط 2023.

في المقلب الآخر، وصلت تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) إلى 643.25 تريليون ل.ل. مع نهاية شهر شباط 2024 مقابل 124.82 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2023. وتراجعت التسليفات المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 7.27% (827.92 مليار ل.ل.) خلال الشهرين الأولين من العام الحالي إلى 10.56 ترليون ل.ل. رافَقها انخفاض بنسبة 6.52% (492.43 مليون د.أ.) في التسليفات المعنونة بالعملة الأجنبيّة إلى 7.07 مليارات د.أ. وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 7.84% في نهاية شهر شباط 2024، مقابل 8.67% في نهاية العام 2023 و10.73% في نهاية شهر شباط 2023.

تسليفات القطاع الخاص

الى ذلك، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 9.26% في شهر شباط 2024، مقارنةً مع 16.19% في نهاية العام 2023 و26.59% في نهاية شهر شباط 2023، كما انخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 7.80% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 8.26% في نهاية العام 2023 و10.02% في نهاية شهر شباط 2023.

وقد بلغت حسابات رأس المال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان والمحتسبة على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد 284.35 تريليون ل.ل. مع نهاية شهر شباط 2024 مقارنةً مع 76.37 تريليون ل.ل. في نهاية العام 2023. على صعيد شهري، فقد انخفضت هذه الحسابات بـ 28.38 تريليون ل.ل. مقارنةً مع إرتفاع بلغ 236.35 تريليون ل.ل. في شهر كانون الثاني.

(المصدر: التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني)