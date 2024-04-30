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باتريسيا جلاد -

يعقد مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي جلسة اليوم وعلى جدول أعماله مناقشة دراسة اللجنة الفنية بالتكليف عن السبل الآيلة إلى تخفيض الكلفة الدوائية على المضمون والصندوق والتي ستطرح خلال الإجتماع.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بالإنابة غازي يحيى لـ»نداء الوطن» أنه «سيتمّ بعد مناقشتها اتخاذ قرارات لاعتماد سياسة دوائية بين إدارة الصندوق واللجنة الفنيّة ومجلس إدارة الصندوق».

وأضاف: «تم في الدراسة وصف عملية معالجة بيانات سجلات الأدوية التي تمّ جمعها من سجلات الأدوية من الصندوق والأدوية الصادرة عن وزارة الصحة، وسيتم خلال اجتماع مجلس الإدارة إقرار حالة من الحالات الأربع المذكورة في الدراسة التي تتضمن معالجة البيانات لجعلها صالحة للتحليل».

وصنّفت الدراسة الأدوية وتضمنت تحديد سعر وحدة الدواء الأقلّ لكل تركيبة علمية، من خلال استخراج القيمة لكل عرض دوائي، وحساب سعر وحدة الدواء وتحديد أقلّ سعر لوحدة الدواء في كل مجموعة، وتحديث سعر كل دواء في القائمة الأصلية بأسعار محدّثة.

وتشير التحليلات كما ورد في الدراسة إلى أن كلّاً من الكمية والسعر لهما آثار ذات دلالة إحصائية على مساهمة الصندوق. ومع ذلك، يبدو أن زيادة الكمية لها تأثير أكبر من تأثير زيادة المساهمة مقارنة بزيادة السعر، حيث يتبين أن حوالى ثلثي مساهمة الصندوق تعود لأدوية يقل سعرها عن 100 ألف ليرة لبنانية والتي تشكل بدورها حوالى 98% من كمية الأدوية التي ساهم بها الصندوق. في حين أن ثلث المساهمة المتبقية توزعت بين أدوية سعرها الرسمي بين 100 ألف و 300 ألف ليرة لبنانية وأدوية يفوق سعرها مبلغ 30 ألف ليرة لبنانية.

وفي مقاربة الأدوية، وفق النظام الكيميائي العلاجي التشريحي (ATC )، يتبين أن من كل دولار أميركي يسدده الصندوق على موازنة الدواء خارج المستشفى يدفع حوالى 23 سنتاً على أدوية مضادات الأورام والعوامل المعدلة للمناعة (L) و 17 سنتاً على ادوية الجهاز القلبي الوعائي (C) و 17 سنتاً أيضاً على أدوية الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي (A) و 10 سنتات تدفع على ادوية الدم والأعضاء المكونة للدم (B) و 8 سنتات على أدوية مضادات العدوى للاستخدام الجهازي (1) و7 سنتات على ادوية الجهاز العصبي ( N ) و 6 سنتات على أدوية الجهاز التنفسي (R)، فيما يتوزع مبلغ الـ12 سنتاً للمتبقية على باقي الأدوية. هذا مع العلم، أن أدوية الجهاز القلبي الوعائي (C) والجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي (A) قد حصلت على حوالي 44% من كميات وحدات الأدوية المصروفة، في مقابل كمية لا تتجاوز 1% لأدوية مضادات الأورام والعوامل المعدلة للمناعة (L).

أما وفقاً لتصنيف الأدوية على فئات بحسب أولوية التغطية المتناقصة، يتبين ان من كل دولار أميركي يسدده الصندوق على الدواء خارج المستشفى يدفع حوالى 40 سنتاً على الأدوية المستخدمة للأمراض المزمنة ( D )، و 24 سنتاً على الأدوية المستخدمة في العلاج الحاد ( E ) و 24 سنتاً على أدوية الأمراض السرطانية والعلاج الكيميائي (2-1) فيما يتوزع مبلغ الـ 12 سنتاً المتبقية على باقي الأدوية. هذا مع العلم أن الأدوية المستخدمة في العلاج الحاد (E) تعتبر من الأدوية الأكثر طلباً بنسبة 46%.