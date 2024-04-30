living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالصور- العثور على جثة المفقود الثاني قبالة الرملة البيضاء.. عمليات البحث انتهت!

30
APRIL
2024
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمكن عناصر الدفاع المدني، من العثور على جثة الشاب السوري الثاني قبالة شاطئ الرملة البيضاء.
وكانت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل، بوشرت منذ يوم السبت بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث تضافرت جهود عناصر وحدة الإنقاذ البحري والمراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وزوارق القوات البحرية، واستمرت عمليات البحث على مدار ساعات الليل والنهار في محاولة للعثور على الشابين السوريين اللذين فقدا اثناء ممارسة رياضة السباحة قبالة شاطئ الرملة البيضاء.
وتم العثور على جثة أحدهما مساء أمس، بالتعاون مع صيادي الأسماك على بعد كيلومتر ونصف من الشاطئ، فيما ظهرت الجثة الثانية عائمة على سطح المياه صباح اليوم، فعمل العناصر على نقل الجثة الى مستشفى الزهراء عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.
وبالتالي أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتهاء عمليات البحث عن المفقودين، ودعت المواطنين والمقيمين الى التقيد بإرشادات السلامة العامة واتخاذ أعلى تدابير الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطىء والانهر والبحيرات في هذه الظروف المناخية المتقلبة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   