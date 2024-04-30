بالصور- العثور على جثة المفقود الثاني قبالة الرملة البيضاء.. عمليات البحث انتهت!

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تمكن عناصر الدفاع المدني، من العثور على جثة الشاب السوري الثاني قبالة شاطئ الرملة البيضاء.

وكانت عمليات البحث والمسح الميداني الشامل، بوشرت منذ يوم السبت بإشراف المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار ومتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، حيث تضافرت جهود عناصر وحدة الإنقاذ البحري والمراكز البرية المجاورة في الدفاع المدني بمؤازرة طوافة تابعة للقوات الجوية في الجيش اللبناني وزوارق القوات البحرية، واستمرت عمليات البحث على مدار ساعات الليل والنهار في محاولة للعثور على الشابين السوريين اللذين فقدا اثناء ممارسة رياضة السباحة قبالة شاطئ الرملة البيضاء.

وتم العثور على جثة أحدهما مساء أمس، بالتعاون مع صيادي الأسماك على بعد كيلومتر ونصف من الشاطئ، فيما ظهرت الجثة الثانية عائمة على سطح المياه صباح اليوم، فعمل العناصر على نقل الجثة الى مستشفى الزهراء عقب حضور الاجهزة الامنية المختصة واتمامها الاجراءات القانونية اللازمة.

وبالتالي أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني انتهاء عمليات البحث عن المفقودين، ودعت المواطنين والمقيمين الى التقيد بإرشادات السلامة العامة واتخاذ أعلى تدابير الحيطة والحذر عند ارتياد الشاطىء والانهر والبحيرات في هذه الظروف المناخية المتقلبة.