البعث: حل أزمة النازحين السوريين في دمشق وليس في باريس

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الوطن السورية: ينما كشفت أرقام المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، أن هناك 1352 سورياً عادوا إلى بلادهم في الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، أكد الأمين العام لحزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان علي يوسف حجازي أن حل أزمة النازحين السوريين الموجودين في لبنان هو في دمشق وليس في باريس، وأن المناطق الآمنة تحددها سورية وتشرف عليها الدولة السورية، مشدداً على أن عمق العلاقة التي تربط بين لبنان وسورية لا يستطيع أحد أن يفكه.

حجازي قال في كلمة له خلال مهرجان أقامه الحزب في بلدة الخيارة بالبقاع الغربي بمناسبة الذكرى السابعة والسبعين لتأسيسه، وتحت عنوان «صامد يا بعث صامد»: «هناك من يتحدث بموضوع النزوح السوري وقد استفاق اليوم من أجل إثارة هذا الموضوع وهو لا يستطيع أن يتصل بسورية أو يقول ألو لسورية».



وأكد حجازي أن حل أزمة النازحين السوريين هو في سورية وليس في باريس، وأن المناطق الآمنة تحددها سورية وتشرف عليها الدولة السورية.



وقال حجازي: «ملف النزوح لا يعالج من مجرم سفاح اسمه سمير جعجع على طريقة «علّي المواقف وخذ أصوات»، معتبراً أن هذا ليس بمشروع حل إنما مشروع فتنة، وأن الحل هو بالذهاب إلى «دمشق وبإقفال الجمعيات وبتسكير مزاريب الهدر والنصب والاتجار باسم السوريين وليس بـ«قانون قيصر» الذي أسس لمعاناة صعبة تجعل الناس (يفكرون) بالنزوح والهجرة من سورية».



ورأى أن حل ملف النزوح السوري ليس بأن «تتخذ قراراً يوم الجمعة وتتراجع عنه في اليوم التالي وتخفت الأصوات بعدما تتلقى اتصالاً من السفيرة الأميركية».