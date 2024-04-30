عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 30 نيسان 2024

الأخبار: مفاوضات القاهرة: المقاومة تتحسّس «فخاخ» العدو
جيش العدو «يتبنّى» موقف المقاومة: التهدئة في لبنان بعد وقف العدوان على غزة!
قرارٌ يكسر القانون هو «القرار المناسب»: مجلس الوزراء يخدم مصالح ميقاتي
نداء الوطن: بري وميقاتي يتبلّغان مضمون الورقة الفرنسية و"الحزب" على رفضه
صواريخ "القسّام" تستكمل استباحة "الجماعة" والمرجعيات السنيّة تغرق في الصمت
البناء: بايدن يتصل بالسيسي وتميم آل ثاني للضغط على حماس لقبول صفقة بلينكن/ الصفقة: تبادل وهدنة بلا مبدأ وقف الحرب وفك الحصار والانسحاب والإعمار/ أميركا: الطلاب والشرطة كرٌّ وفرٌّ… الاحتلال ينزف في غزة والجنوب… واليمن
اللواء: حزب الله يستبق وصول الاقتراح الفرنسي: لا إراحة لنتنياهو قبل وقف الحرب
إعداد الردّ اللبناني على الورقة.. وتحضير لملف النزوح قبل وصول الوفد الأوروبي
النهار: الورقة الفرنسية وصلت... و"معركة" في ملف النازحين
الجمهورية: هدنة غزة تؤسس للحل جنوبًا
دفع عملية التطبيع
l'orient le jour: Joumblatt à « L’OLJ » : Il est inévitable de discuter avec le régime syrien au sujet des migrants
عناوين بعض الصحف العربية
الأنباء الكويتية: ساعات مفصلية قد تؤدي إلى وقف الحرب في الجنوب
هل يلتقط اللبنانيون الفرصة وينجزون الاستحقاق الرئاسي وينتزعون «ليونة» من «حزب الله»؟
الشرق الأوسط السعودية: انتعاش الآمال بالتوصل إلى هدنة في غزة بعد 7 أشهر من الحرب
الوطن السورية: فلايشر بحثت خطط برنامج الغذاء العالمي المستقبلية بالتعاون مع الحكومة السورية والشركاء الوطنيين … المقداد: مشاريع الإنعاش المبكر يجب أن تسهم في تعزيز صمود شعبنا